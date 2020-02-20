Шнуров вступил в «Партию Роста» и пообещал «веселую работу»

Санкт-Петербург, 20 февраля. Фронтмен рок-коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Государственной думы по культуре, вступил в «Партию Роста». Об этом сообщила в четверг во время собрания партии руководитель фракции «Партия Роста» в Заксе Северной столицы Оксана Дмитриева.

«Кто за то, чтобы принять Сергея Владимировича в партию, прошу голосовать. Принято», — сказала она, но не уточнила распределение голосов.

Лидер «Ленинграда» Шнуров заверил, передает ТАСС, что с ним работа коллег «будет явно веселее».