Киев, 20 февраля. Бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) ВСУ украли и сдали на металлолом оборудование на сумму 1,1 миллиона гривен, принадлежащее бывшему винному заводу ООО «Кампо Плюс». Об этом Федеральному агентству новостей стало известно от собственных источников.

Военные 57-й ОМБр в соответствии с планом ротации подразделений в зоне так называемой «Операции объединенных сил» (ООС) пришли на смену 56-й бригады, которая вернулась в пункт постоянной дислокации (ППД) в Мариуполь.

При размещении одного из подразделений 57-й бригады на новом месте в Донецкой области, в здании бывшего винзавода ООО «Кампо Плюс», возник конфликт с собственником предприятия, который не хотел пускать личный состав на его территорию, требуя возмещение ущерба за то, что предшественники украли и сдали на металлолом оборудование завода на сумму в 1,1 миллиона гривен, или 2,6 миллиона рублей.

Это ограбление оказалось не первым для представителей 56-й бригады. Ранее в феврале Telegram-канал «Черговий ООС» писал о том, что военнослужащие срезали металлические крыши с гаражей в поселке Пески Донецкой области.

Бригады ВСУ находятся в неудовлетворительном состоянии. Большое число военных пьянствует, еще часть — дезертирует. Кроме того, бойцы украинской армии «прославляются» кражами, разбоем и сбытом военного имущества.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что только за 2019 год из зоны проведения ООС дезертировали более 800 украинских военнослужащих, причем порядка 50 человек бежали с оружием.