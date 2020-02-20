11 человек стали жертвами стрельбы в немецком Ханау. События дня. ФАН-ТВ

Стрельба в Ханау Из немецкого города Ханау, где неизвестный расстрелял людей, приходят печальные новости. Число жертв жестокого убийства увеличилось до 11. Ранее сообщалось о девяти погибших. Эта история обрастает новыми подробностями. Правоохранители нашли предполагаемого преступника мертвым. Рядом с ним находилось еще одно тело. По сообщениям местных СМИ, мужчина записал видео, в котором объяснил свои действия. Он руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Напомним, накануне неизвестный открыл огонь по людям вблизи кальянной. После этого злоумышленник добрался до другого района города и атаковал вторую кальянную. Сейчас полиция выясняет все подробности этого случая.

Эвакуация из города Ухань Киев эвакуировал своих граждан из китайского города Ухань. Помимо 45 украинцев на борту самолета 28 иностранцев. Все они здоровы, но для безопасности туристов на две недели поместят на карантин. Решение об эвакуации своих граждан приняли власти многих стран. Среди первых была Россия. Наши соотечественники также находились на карантине. К счастью, болезнь ни у кого не обнаружили.

Голосование по Конституции Сделать свой выбор по поводу изменения Конституции можно будет, не выходя из офиса. Центризбирком планирует создать дополнительные избирательные участки прямо на рабочих местах. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК. Как отметил Николай Булаев, не все россияне во время голосования будут отдыхать. И в организациях, где трудится 200 или более человек, откроют дополнительные участки. А прикрепиться к ним можно будет по системе «Мобильный избиратель». Точной даты голосования пока нет, но, вероятнее всего, оно пройдет через два месяца, 22 апреля. Напомним, в январе этого года президент России Владимир Путин предложил внести изменения в главный закон страны. Среди нововведений: МРОТ не менее величины прожиточного минимума и регулярная индексация пенсий. Сейчас работой по обновлению Конституции занимается специальная группа.