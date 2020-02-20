Добронравов отреагировал на слухи о возможном закрытии «Сватов»

Москва, 20 февраля. Звезда комедийного сериала «Сваты» Федор Добронравов отреагировал на сообщения о том, что седьмой сезон может стать последним для проекта. По словам артиста, он впервые об этом слышит.

«От вас в первый раз слышу об этом. Не знаю, я такого не слышал», — признался Добронравов.

По словам 58-летнего актера, эта информация скорее похожа на «утку», которые публикуются в прессе регулярно, пишет «Инфореактор».

«Так же, как меня хоронят через каждый день, понимаешь? Умер или тихо ушел, покинул нас. Им же по барабану, что родственники подумают или друзья, даже никто не опровергает. Поэтому не знаю, не могу вам сказать», — подытожил он.

Ранее режиссер «Сватов» Андрей Яковлев заявил, что седьмой сезон сериала может стать последним. Кроме того, он указал, что эпизодов отснято достаточно много и его вдохновляет определенный вызов завершить эту историю «достойно», сообщали «Дни.ру».

По информации издания Infox.ru, съемки нового сезона «Сватов» были возобновлены в конце предыдущего месяца. Сериал оказался на грани закрытия из-за ситуации на Украине: пять лет назад съемки были приостановлены из-за запрета российским артистам посещать украинскую территорию. Позднее съемочную площадку было решено перенести в Белоруссию.