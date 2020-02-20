Сестра Азизы назвала бредом заявление, что звезда является недругом Бузовой

Москва, 20 февраля. Директор и продюсер известной советской, узбекской и российской певицы и автора песен Азизы Гульнара Мухамедова назвала бредом информацию, что исполнительница ненавидит Ольгу Бузову.

Старшая сестра звезды дала Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью, в котором прокомментировала некий материал, вышедший в СМИ, о том, что у бывшей участницы и ведущей скандального шоу «Дом-2» есть немало недругов, и Азиза — одна из них.

Уроженка Ташкента якобы когда-то высказалась в том плане, что «песни Бузовой — это дикость и шок!» Мы решили прояснить этот вопрос и все узнать, как говорится, из первых рук.

— Гульнара Абдурахимовна, неужели и правда Азиза входит в число недругов Ольги?

— Каких недругов?! Да Азиза с ней (даже) лично не знакома! Это бред, конечно. Слушайте, она музыкант, с высшим образованием (в 1988 году окончила Ташкентскую консерваторию. — Прим. ФАН) и 30-летним стажем своей певческой, творческой деятельности, а еще и педагог. Поэтому никогда не скажет о человеке, о его профессиональных качествах, не слыша его самого. Да и судить по одной, допустим, песне очень сложно.

— Было ли такое у самой Азизы?

— Я помню, у нее появился хит «Твоя улыбка», и все как раз судили о ней лишь по одной этой песне. Понимаете? Хотя у Азизы совершенно разные музыкальные направления. И поп, и рок, и этно... Но судили по той одной песне.

А для того, чтобы иметь полное представление о музыканте, надо все-таки попасть на его концерт и посмотреть, как он работает с залом. Там же важны не только песни, не только голос, там все вместе должно быть в соответствующей гармонии. И тогда уже делать какие-то выводы. И то такие: понравилось, не понравилось; цепляет, не цепляет; хорошо, плохо...

— Так понимаю, Азиза на концерте Бузовой не была?

— Да, на ее «сольнике» еще не была, и ее туда лично и не приглашали (смеется). А самим ездить на концерты — ну, часто времени на это нет. Так что сказать, что Азиза является кому-то недругом — это, мягко говоря, странно.

Повторюсь, лично с Ольгой она не знакома, на ее концерте не была, да и песен-то ее особо и не слышала. Как можно быть недругом в таком случае? Это, конечно, бред!

Более того, я вам честно скажу, что у Азизы среди коллег вообще нет недругов! Потому что ее все ценят, уважают — как старшее поколение, так и младшее. И она тоже ценит и уважает. Да и что ей делить с Ольгой?

— В общем, все это ложь и подлая клевета?

— Конечно. Это происки некоторых средств массовой информации, которые выдают желаемое за действительное.

В заключение скажу вот еще что. У нас восточный менталитет — мы доброжелательные люди, поэтому недругами вообще не можем быть. Никому! Мы воспитаны на уважении, на человечности и на хорошем отношении к людям.

Ранее пиар-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский назвал бредом информацию, появившуюся в ряде СМИ, о том, что певица во время концерта в Брянске якобы прыгнула со сцены в толпу, но никто из фанатов ее не поймал.