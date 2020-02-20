Госдума приняла закон о выделении маткапитала после рождения первого ребенка

Москва, 20 февраля. Государственная дума России приняла закон о расширении программы материнского капитала. Документ был подготовлен в рамках реализации инициатив президента РФ Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Речь идет о продлении самой программы до 31 декабря 2026 года, а также распространении права на получение соответствующих выплат при рождении первенца. Так, если ребенок был рожден или усыновлен с 1 января 2020 года, сумма составит 466 тысяч 617 рублей.

Если в течение последующих лет в срок действия программы в семье появятся еще дети, сумма капитала увеличится на 150 тысяч рублей — до 616 тысяч 617 рублей. Аналогичная выплата будет выделена и тем, кто впервые стал родителем до начала текущего года — при рождении или усыновлении второго и последующих детей после 1 января.

На особую значимость принятого решения в общении с журналистами обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это закон, который «очень ждут люди».

Свою позицию Федеральному агентству новостей озвучил и депутат Сергей Вострецов.

«Поддержка семей всегда была и остается приоритетом в нашей стране. Это очень важный закон, который многим поможет, в том числе решиться создать семью и впервые стать родителями», — сказал Вострецов.

Он также обратил внимание, что озвученные главой государства инициативы стали законом в кратчайший срок.

Член фракции «Единая Россия» Владимир Синяговский, в свою очередь, напомнил, что изначально документ содержал исключительно одну норму — о возможности направлять средства маткапитала на строительство дома на садовом участке.