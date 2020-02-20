Мишустин назвал недопустимо большой неосвоенную часть федерального бюджета

Москва, 20 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал недопустимо большой неосовенную часть федерального бюджета за 2019 год. Об этом он заявил на заседании российского правительства.

«Я напомню, это около 1,1 триллиона рублей, что недопустимо много», — подчеркнул глава кабмина.

Мишустин рассказал что в текущем году на госконтракты выделили порядка 4,6 триллиона рублей. На данный момент потрачено около 10% из этих денег. Еще примерно 12,2% ушло на нацпроекты, пишет «Вечерняя Москва». При этом с 2019 года перешел на текущий год остаток по национальным проектам в размере 149 миллиардов рублей. Еще 362 миллиарда перенесли на 2020 год по государственным контрактам и другим направлениям.

Кроме того, Михаил Мишустин отметил, что задача правительства — своевременно выполнить поручения президента РФ Владимира Путина по итогам обращения к Федеральному собранию и обеспечить реализацию национальных проектов.

«Но с такой тенденцией это будет сделать непросто», — подытожил глава кабмина.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что по итогам 2019 года из федерального бюджета не освоили 1,12 триллиона рублей, напоминает «ФедералПресс». По его словам, лидером в неисполнении бюджета стал раздел «национальная экономика» — в этой сфере не потратили 253,8 миллиарда выделенных рублей. Доля исполнения по общему бюджету в 2019 году составила 94,5%, а по федеральной адресной инвестиционной программе — 76%, сообщает телеканал «360».