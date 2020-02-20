Санкт-Петербург, 20 января. Конференция, посвященная празднованию Дня защитника Отечества, началась в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Спикерами мероприятия «День защитника Отечества: что такое армия для российских мужчин» станут известные депутаты, артисты и представители патриотических движений.

В ходе пресс-конференции, приуроченной к празднику, они расскажут увлекательные истории из армейской жизни, проявят свои способности, разбирая автомат на время, и примут участие в других не менее интересных конкурсах.

Читатели Федерального агентства новостей приглашаются в реальном времени в ходе онлайн-голосования выбрать лучшего, по их мнению, гостя пресс-конференции — наиболее подготовленного защитника Отечества.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16

Все вопросы о порядке проведения мероприятий пресс-центра можно задать по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону: 8 (963) 231-53-16.