Санкт-Петербург, 20 января. Конференция, посвященная празднованию Дня защитника Отечества, началась в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».
Спикерами мероприятия «День защитника Отечества: что такое армия для российских мужчин» станут известные депутаты, артисты и представители патриотических движений.
В ходе пресс-конференции, приуроченной к празднику, они расскажут увлекательные истории из армейской жизни, проявят свои способности, разбирая автомат на время, и примут участие в других не менее интересных конкурсах.
Читатели Федерального агентства новостей приглашаются в реальном времени в ходе онлайн-голосования выбрать лучшего, по их мнению, гостя пресс-конференции — наиболее подготовленного защитника Отечества.
Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. presscenter@mediapatriot.ru
Телефон: 8 (963) 231-53-16
Все вопросы о порядке проведения мероприятий пресс-центра можно задать по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону: 8 (963) 231-53-16.