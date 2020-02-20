Депутат Госдумы Бессараб объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в России

Москва, 20 февраля. Депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в России. Как отметила парламентарий, на сегодняшний день российские пенсионеры не получают выплаты ниже величины прожиточного минимума.

«Если прожиточный минимум считать за ту величину, которая отделяет нищету от бедности, то мы этот уровень преодолели. Но я ничего не говорила о том, что на те пенсии, которые получают большинство пенсионеров, можно безбедно жить. Конечно, пенсии требуют увеличения», — передает «Ридус» слова Бессараб.

Она указала на то, что в настоящее время ведется активная работа, чтобы пенсия по старости неработающего пенсионера составляла не менее 20 тысяч рублей.

Ранее Бессараб в студии «Царьграда» заявила, что лишь «некоторая часть» общества не приняла пенсионную реформу, однако это далеко не все граждане страны. По ее словам, на приемах пенсионеры высказывают положительное отношение к реформам. Депутат назвала «неадекватной» ситуацию до повышения пенсионных выплат.

Как ранее сообщала Deita.ru, с 1 апреля в России пройдет индексация социальных пенсий. По словам главы Министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, индексация будет проведена на 6,1%.