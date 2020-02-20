Настя Ивлеева довела поклонников до истерики, показав фото из «прошлой жизни»

Москва, 20 февраля. Популярный блогер Настя Ивлеева довела поклонников до истерики, опубликовав в Instagram подборку фотографий из «прошлой жизни». Многие подписчики признались, что 28-летняя девушка довела их до слез.
Звезда Интернета пофантазировала на тему жизни до популярности и показала интернет-пользователем, как она жила раньше. Блогер сделала подборку снимков, сделанных с помощью фотошопа.
На кадрах звезда с нелепой прической «запечатлена» за кассой магазина, в «мехах» и с огромными пакетами в вагоне метро. Более того, знаменитость «продемонстрировала» поклонникам свое неидеальное тело, при этом не постеснялась показать фигуру в купальнике и соблазнительной позе.
Листая Альбом. Часть 1. ???????????? Тут вы увидите моего бывшего, моих корешей, наше первое свидание с Лехой, мою бывшую работу, любимые наряды и ранние годы! Ахаххахаха ОРУ ???????????? #агентфотошоп #настяивлеева #photoshop . ТВОРЦЫ: @_agentphotoshop_ / @kudryavtsevava / @melcumyan / @lapakatty / @marfa_with_love / @sky_fuls / @bro_1601 / @good_art_4_you / @krismel ❤️
Поклонники признались, что чуть не умерли от смеха, увидев фотографии из прошлой жизни блогера.
«Насть, я ржу!» — восхитилась подборкой starka.astro_stellium.
«Чуть не уписалась… Ржала как коняка на всю хату», — призналась nails_olga_dp.
«Я думала, где я тебя видела. Оказывается, на кассе в «Ашане», — пошутила romanovadianaaa.
«Это просто бомба! Я ржу до слез», — призналась irina_sergeevna0303.
«Ор выше гор», — добавил pogo_ego.
«Лучшее, что я видела за последнее время», — указала yuliaworld.
«Это лучшее, что я видела за последнюю…всю жизнь», — подтвердила anna_dmitrenko_insta.