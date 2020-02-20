Настя Ивлеева довела поклонников до истерики, показав фото из «прошлой жизни»

Москва, 20 февраля. Популярный блогер Настя Ивлеева довела поклонников до истерики, опубликовав в Instagram подборку фотографий из «прошлой жизни». Многие подписчики признались, что 28-летняя девушка довела их до слез.

Звезда Интернета пофантазировала на тему жизни до популярности и показала интернет-пользователем, как она жила раньше. Блогер сделала подборку снимков, сделанных с помощью фотошопа.

На кадрах звезда с нелепой прической «запечатлена» за кассой магазина, в «мехах» и с огромными пакетами в вагоне метро. Более того, знаменитость «продемонстрировала» поклонникам свое неидеальное тело, при этом не постеснялась показать фигуру в купальнике и соблазнительной позе.

Поклонники признались, что чуть не умерли от смеха, увидев фотографии из прошлой жизни блогера.

«Насть, я ржу!» — восхитилась подборкой starka.astro_stellium.

«Чуть не уписалась… Ржала как коняка на всю хату», — призналась nails_olga_dp.

«Я думала, где я тебя видела. Оказывается, на кассе в «Ашане», — пошутила romanovadianaaa.

«Это просто бомба! Я ржу до слез», — призналась irina_sergeevna0303.

«Ор выше гор», — добавил pogo_ego.

«Лучшее, что я видела за последнее время», — указала yuliaworld.