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Настя Ивлеева довела поклонников до истерики, показав фото из «прошлой жизни»

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Настя Ивлеева довела поклонников до истерики, показав фото из «прошлой жизни»

Москва, 20 февраля. Популярный блогер Настя Ивлеева довела поклонников до истерики, опубликовав в Instagram подборку фотографий из «прошлой жизни». Многие подписчики признались, что 28-летняя девушка довела их до слез. 

Звезда Интернета пофантазировала на тему жизни до популярности и показала интернет-пользователем, как она жила раньше. Блогер сделала подборку снимков, сделанных с помощью фотошопа.

На кадрах звезда с нелепой прической «запечатлена» за кассой магазина, в «мехах» и с огромными пакетами в вагоне метро. Более того, знаменитость «продемонстрировала» поклонникам свое неидеальное тело, при этом не постеснялась показать фигуру в купальнике и соблазнительной позе.

Поклонники признались, что чуть не умерли от смеха, увидев фотографии из прошлой жизни блогера.

«Насть, я ржу!» — восхитилась подборкой starka.astro_stellium. 

«Чуть не уписалась… Ржала как коняка на всю хату», — призналась nails_olga_dp. 

«Я думала, где я тебя видела. Оказывается, на кассе в «Ашане», — пошутила romanovadianaaa. 

«Это просто бомба! Я ржу до слез», — призналась irina_sergeevna0303. 

«Ор выше гор», — добавил pogo_ego. 

«Лучшее, что я видела за последнее время», — указала yuliaworld.

«Это лучшее, что я видела за последнюю…всю жизнь», — подтвердила anna_dmitrenko_insta.   

 

 

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