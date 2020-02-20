Перенджиев считает, что Турция саботирует мирные процессы в Ливии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT заявил, что мировое сообщество не способно повлиять на урегулирование ситуации в Ливии.

«Мировое сообщество не в силах предпринять совместные усилия по прекращению огня в Ливии. Решимость по этому вопросу не демонстрируется», — сказал глава турецкого МИД.

Примечательно, что параллельно с подобными заявлениями Турция продолжает на официальном уровне поставки оружия и боевиков из сирийского Идлиба на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в обход всех достигнутых международных договоренностей. В то же время представители самого ПНС срывают попытки мирного урегулирования ситуации в стране не только посредством обстрелов и артналетов, но и в дипломатическом поле — триполитанская «власть» выступила против своего участия в женевских переговорах и заседаниях военного комитета 5х5.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что риторика официальной Анкары в контексте подобных заявлений с учетом нынешней обстановки — это вызов всем тем, кто пытается внести вклад в установление мира в Ливии.

«Мы дестабилизируем обстановку только потому, что вы не можете ее стабилизировать» — вот такой вызов прослеживается со стороны Турции. Такая политическая игра: «Мы (Турция. — Прим. ФАН) и дальше будем обострять конфликт, а сможете ли вы нас остановить? Кто нас остановит?». Все мирные инициативы, которые исходят от России, Турция переворачивает, саботируя этот процесс и пытаясь «добить» Ливию», — утверждает Александр Перенджиев.

Ранее в медиацентре ЛНА сообщили о двух сбитых турецких БПЛА. Первый ПНС запустили из аэропорта «Митига» — военные подбили беспилотник в районе Айн-Зара в Триполи, когда воздушный аппарат обстреливал позиции подразделений вооруженных сил на линии фронта. О втором беспилотнике стало известно спустя час — он был запущен из той же зоны.

Во вторник в официальном аккаунте антитеррористической операции ЛНА «Аль-Карама» в Facebook пресс-служба информировала об атаке со стороны ПНС Ливии на направлении Ар-Раваджих. В сообщении также говорилось о захвате пленного сирийского боевика-снайпера после отражения наступления ПНС.

Напомним, Турция продолжает снабжать поддерживаемых ПНС боевиков вооружением и военной техникой для последующих атак на силы ЛНА, действуя в обход оружейного эмбарго ООН и договоренностей, достигнутых в Москве и Берлине. Чтобы предотвратить эти поставки, в ЕС инициировали создание мониторинговой военной комиссии для наблюдения за соблюдением эмбарго ООН.