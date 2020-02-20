«Неладно все в Туманном Альбионе», или Чем британское правительство угрожает «Би-Би-Си»

«Неладно все в Туманном Альбионе» — так, перефразируя Шекспира, можно сказать о том, что происходит в Великобритании после Brexit. Северная Ирландия — уже фактически «отрезанный ломоть» за пределами таможенной территории Соединенного Королевства. Обманутая Лондоном в 2014 году Шотландия всерьез думает о независимости, чтобы вернуться в ЕС, где вроде бы ждут ее с распростертыми объятиями. И даже в крохотном Гибралтаре размышляют о присоединении к Испании…

Но и внутри самой Англии ширятся линии раскола. В медиахолдинге British Broadcasting Corporation, больше известной как «Би-Би-Си», недовольны действующим премьером и кабинетом министров Ее Величества. Недовольны настолько, что даже опубликовали статью под названием «Борис Джонсон против Би-би-си. Как британское правительство угрожает корпорации».

Про беды британского «национального достояния» (а вы думали, что это лишь «Газпром» в России такой? Ничего подобного!), связанные с категорическим падением качества контента, писать уже доводилось, но на этот раз «бибисишники», кажется, превзошли самих себя. И немудрено: ведь им, оказывается, грозит снижение зарплат и потеря работы!

Суть высказанных в статье претензий проста: правительство Джонсона хочет перевести неуплату лицензионного сбора за просмотр телепрограмм из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, что, по подсчетам руководства медиахолдинга, может лишить их до 200 миллионов фунтов стерлингов ежегодно. А такие финансовые потери, возмущается автор статьи, несвоевременны («несвоевременны» — это прекрасно, прекрасно! — Прим. ФАН): мол, в рамках текущей стратегии по сокращению расходов «Би-Би-Си» и так должна сэкономить 80 миллионов фунтов к 2022 году.

А ведь в перспективе Борис вообще ставит вопрос об отмене этого самого лицензионного сбора, который, как выясняется, дает 75% дохода корпорации! Возмутительно! Ведь если эти планы реализуются, то из 10 национальных телеканалов, а также региональных программ, интернет-телевидения, десятков радиостанций, новостного сайта, программ международного вещания и служб, работающих более чем на 40 языках, придется закрыть три телеканала (BBC 2, BBC 4 и BBC News), а также ряд радиостанций.

Вот они, скелеты в шкафу «Би-Би-Си»! Данный медиахолдинг всегда позиционировал себя как результат «общественного договора» и «глас народа»: «Британцы хотели иметь независимое телевидение и быть уверенными, что журналисты, которых они каждый день видят по телевизору, работают для них, а не защищают интересы чиновников или бизнесменов». Но неуплата лицензионного сбора (всего-то 154,5 фунта в год!) все эти годы, оказывается, была «уголовкой»! До тысячи фунтов штрафа, а за неуплату — в тюрьму! «В Челябинске свобода слова настолько сурова…»

Пока векторы правительств Великобритании и медиахолдинга более-менее совпадали, все шло прекрасно: «независимое» СМИ в основном поддерживало и отчасти направляло государственную политику, а государственные институты опирались на «глас народный», независимый и суперобъективный «общественный вещатель с обязательством сохранять беспристрастность». И вот теперь от былой идиллии не остается и след, потому что руководство «Би-Би-Си» в подобных тепличных условиях «потеряло берега» и, по мнению Джонсона и Ко, по сути, выступало против Brexit и консервативной партии. Генерального директора Тони Холла и ряд ведущих сотрудников уже «ушли» в отставку, а нынешнее правительство «бибисишники» подозревают в коварном плане «делегитимизировать» их «бибисюшник» и заменить его «аналогом американского правоконсервативного Fox News». Демократия в опасности!

Все бы оно ничего, но только вот автор этой статьи — некая Ольга Просвирова из русской службы «Би-Би-Си», она же — глава службы информации «Новой газеты». Англоязычной версии этой статьи на главном канале bbc.com обнаружить не удалось, и это наводит на определенные размышления. То ли нынешние руководители британского «национального достояния» таким образом шантажируют Бориса Джонсона тем, что могут уйти «под крыло» России и ее президента Владимира Путина, то ли это из Москвы в Лондон наконец-то — иногда они возвращаются! — прилетел «бумеранг» холодной мести за неизменную, запредельно антироссийскую, информационную политику «бибисюшника».

Согласитесь, и то, и другое более чем интересно!