Москва, 20 февраля. Солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, что его раздражает в России. Об этом он сообщил в видеоинтервью.

Макаревич неуважительно высказался о российском суде и средствах массовой информации. По его словам, суд в России якобы превращается в произвол. В интервью изданию «Deutsche Welle на русском», фрагмент которого опубликован в Twitter, он утверждает, что в России «торжествуют серость и бездарность».

«Меня раздражает, что суд у нас превращается в произвол, что телевидение превращается в помойку, что местами агрессивная бездарность и серость торжествуют», — сказал артист.

Андрей Макаревич рассказал о том, что его раздражает в российской действительности. Коротко и емко pic.twitter.com/r4sZrr72zi — DW на русском (@dw_russian) February 19, 2020

При этом Макаревич считает, что это «временные явления», которые пройдут как и сама жизнь.

Напомним, в последние годы средства массовой информации неоднократно писали о «злобных» заявлениях лидера популярной музыкальной группы. Так, ранее Макаревич сообщил, что подавляющее большинство населения планеты страдает от недостатка ума. При этом он отнес себя к категории людей, у которых нет проблем с уровнем интеллекта.

Также Макаревич раскритиковал своих поклонников за радость от воссоединения Крыма с Россией. По мнению музыканта, те из его фанатов, кто приветствовал вхождение полуострова в состав РФ, «плохо слушали» его песни.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов назвал заявление Макаревича кривлянием. Он добавил, что не готов «анализировать психосоматику Макаревича, но его «ерничанье» над поклонниками можно расценить как каприз артиста.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ в марте 2014 года. Жители полуострова провели референдум, по результатам которого подавляющее большинство крымчан — более 95% — проголосовали за воссоединение с Россией.