Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении петербургского теракта

Москва, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил спецслужбы США, которые помогли предотвратить теракт в Петербурге в конце прошлого года. Об этом он заявил, выступая на заседании коллегии ФСБ России.

По его словам, 27 декабря ФБР предоставило России информацию, которая помогла задержать двух сторонников «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка), которые готовили теракты на новогодние праздники.

«Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой, безусловно, будем отвечать им тем же», — отметил Путин.

29 декабря ФСБ задержала двух россиян, которые готовили теракты на новогодние праздники. Среди вещей задержанных правоохранительные органы нашли улики, которые свидетельствуют о подготовке атак. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористической организации».

По словам Путина, в прошлом году в России было предотвращено 33 теракта. В этом году президент поручил ФСБ обеспечить самый высокий уровень защиты на праздновании 75-летия Победы над фашистской Германией. Путин рассчитывает, что в мероприятиях примут участие «высокие представители многих государств».

1 Организация запрещена на территории РФ.