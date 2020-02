Соболь запомнилась на саммите в Женеве ужасным английским языком и неумением читать с листа

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любовь Соболь приняла участие в форуме по теме прав человека и демократии, который прошел в Женеве. Речь сотрудница ФБК произнесла на английском. Ее выступление, кроме явного акцента, сопровождалось серьезными ошибками в произношении, а интонации, с которыми Соболь читала с бумажки, говорили о ее незнании как языка, так и темы доклада.

Помимо сотрудницы ФБК, на Geneva Summit for Human Rights & Democracy выступили 22 спикера из разных стран. Темами их выступлений было соблюдение прав людей различных социальных категорий. Выступление же Соболь больше напоминало попытку рассказать о «заслугах» российской оппозиции и собственных «успехах», а также пропиарить блогера Алексея Навального.

Активист и демократ

Организаторы представили сотрудницу ФБК как успешного юриста, продюсера и лидера общественного мнения среди молодежи.

«Любовь Соболь — российский юрист, антикоррупционный активист и лидер продемократического движения. Она — главный продюсер YouTube-канала «Навальный Live». Она стала мощным символом протеста и получила широкое признание», — говорится на сайте форума.

Однако авторы выжимки из биографии Соболь не указали ее как организатора серии нелегальных акций, в результате которых за нарушение закона были задержаны более тысячи человек. Некоторые из них получили реальные и условные сроки за совершение провокаций и нападение на сотрудников правопорядка.

«Let me speak from my heart»

Перед поездкой в Женеву Любовь Соболь посещала курсы иностранного языка, о чем свидетельствует ее Instagram-страница. Сотрудница ФБК отмечала, что ранее «хорошо говорила на английском, французском и немного итальянском», но из-за отсутствия практики потеряла навыки. Как следует из ее выступления в Женеве, Соболь в посте слукавила.

Речь «юриста» отличалась не только темой, но и худшим за весь форум произношением английского. Конференция собрала выходцев из более чем 10 стран, но их английский не был настолько слабым, как у подчиненной Навального.

Стоит отметить, что на форуме были и другие спикеры, чей английский был далек от идеала. Например, тяжелым для восприятия оказалось произношение спикера из Пакистана, который выступал на одной панели с юристом ФБК. Однако, в большинстве своем их проблемы с английским можно связать с акцентом из-за особенностей родного языка. Например, для выходцев из азиатских стран характерна замена согласной «L» на «R», что подтверждают слова методиста-преподавателя школы английского языка. Проблема Соболь заключается в произношении из-за незнания основ языка.

Российская оппозиция с каждым разом все больше показывает собственную некомпетентность. Если летом это были незаконные митинги, приведшие к многотысячным штрафам и уголовным делам, то прошедший 18 февраля саммит показал безграмотность отдельных оппозиционеров и полнейшее неумение достойно подать себя на международных мероприятиях, не входящих в число форумов Михаила Ходорковского.