В ДНР назвали предложенную в Киеве «зону отчуждения» геноцидом народа Донбасса

Предложенная в Киеве «зона отчуждения» на территории Донбасса является грубым нарушением прав человека; украинские власти готовят жителям региона репрессии и новые убийства. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.

«Зона отчуждения»

Лидер украинской парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин заявил о необходимости создать в Донбассе «зону отчуждения». Предполагается, что эта территория станет «подушкой безопасности» для Киева. Он добавил, что украинским властям следует отселить местных жителей с линии фронта в глубину на два с половиной километра.

«Это должна быть зона отчуждения, соответственно, люди оттуда должны быть отселены», — заявил депутат.

По его мнению, «зона отчуждения» не сможет существенно ухудшить конфигурацию, которая сложилась сегодня на линии соприкосновения в Донбассе.

Преступное заявление

Как отметила Елена Шишкина, предложенная на Украине «зона отчуждения» вокруг Донбасса является нарушением прав человека. У депутата Нарсовета ДНР сложилось впечатление, что украинские политики соревнуются друг с другом на тему, кто внесет «более бредовое и преступное предложение» или сделает более одиозное заявление.

«Лидером в этом соревновании пока остается президент [Украины Владимир] Зеленский. Его заявления, как правило, противоречивы, далеки от реальности и здравого смысла. Но депутаты и министры не отстают от своего лидера. Стена вокруг Донбасса, колючая проволока, телеканал, нацеленный на нашу территорию. Теперь предложение о депортации тысяч жителей прифронтовых районов. И что характерно, все эти предложения требуют серьезных финансовых затрат», — пояснила Елена Шишкина.

По мнению политика ДНР, «по старой доброй украинской традиции» большая часть этих денег будет разворована. Максимум на что хватит энтузиазма у инициаторов в Киеве — выселить под дулами автоматов людей из насиженных мест, из родных домов, уверена Елена Шишкина.

«Полагаю, что создавать им условия на новом месте никто не собирается, и они будут брошены на произвол судьбы. Такие предложения и тем более такие действия — это грубое нарушение прав человека. Очевидно, что если люди не покинули прифронтовую зону за шесть лет войны, то и сегодня они добровольно не уедут. А это означает новые смерти мирных граждан, новые репрессии, новую кровь — геноцид народа Донбасса», — добавила Елена Шишкина.

По ее мнению, для украинских политиков и националистов всегда на первом месте стоят личные интересы, и чтобы защитить их, они готовы на любые преступления. Жители Донбасса прочувствовали это на себе очень хорошо, напомнила Елена Шишкина.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.