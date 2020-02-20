Путин рассказал о числе предотвращенных терактов в России

Москва, 20 февраля. Российский лидер Владимир Путин сообщил об уменьшении числа преступлений террористической направленности в РФ в 2019 году.

Глава государства доволен, что удалось сохранить позитивную тенденцию в борьбе с терроризмом.

«Общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году до четырех в 2019, при этом предотвращено 57 таких преступлений, в 18-м году — 36», — указал президент РФ, выступая на заседании Федеральной службы безопасности.

Путин добавил, что среди предотвращенных преступлений было 34 теракта.

Российский лидер отметил, что прошедший год был для сотрудников ФСБ «напряженным и непростым», однако, по его мнению, им вместе с коллегами из других ведомств удалось оперативно и профессионально нейтрализовать серьезные вызовы и риски для нацбезопасности страны.

Надежная защита России и россиян от внутренних и внешних угроз — важнейшая государственная задача, подчеркнул Путин. Он поблагодарил всех сотрудников ФСБ «за службу, за грамотные действия, за проявленные мужество и решительность».