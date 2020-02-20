Водитель Mercedes в Красноярске сбил корреспондента телеканала «Россия»

Красноярск, 20 февраля. Мужчина за рулем иномарки сбил корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина в Красноярске, сообщили в СУ СК РФ.

Инцидент произошел 20 февраля на улице Чернышевского. Журналист хотел взять интервью у мужчины, но тот наехал на него автомобилем Mercedes.

Сотрудник СМИ получил травмы, но от госпитализации отказался. Следователи считают, что в действиях водителя есть признаки преступления по статье о препятствовании деятельности журналистов.

Как пишет издание «Сиб.фм», водителем на иномарке оказался помощник экс-депутата Заксобрания Красноярского края.

Ранее сообщалось, что глава регионального отделения КПРФ в Бурятии напал на журналистку и оператора за вопрос о подпольном игорном бизнесе.