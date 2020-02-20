Путин пошутил о неработающем микрофоне на заседании коллегии ФСБ

Москва, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин в четверг выступил на заседании коллегии ФСБ, на котором обсуждались наиболее актуальные вопросы безопасности.

В начале своего выступления глава государства предложил подвести итоги работы ведомства и обсудить основные задачи на ближайшую перспективу, однако в этот момент произошла техническая неполадка, в результате которой микрофон начал издавать посторонние шумы. Из-за этого президент был вынужден прервать речь.

«Испугались», — иронично прокомментировал инцидент Путин.

Впрочем, неполадка была быстро устранена, и российский лидер смог продолжить свое выступление.

Напомним, что в четверг проходит заседание коллегии Федеральной службы безопасности России. В рамках мероприятия планируется подвести итоги работы ведомства за 2019 год и определить основные задачи для работы в текущем году. Основными приоритетами в деятельности ФСБ являются борьба с терроризмом, коррупцией и обеспечением безопасности на границе.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии, отметил деструктивную деятельность США, которые продолжают расшатывать глобальную систему безопасности (в частности, речь идет о выходе Штатов из ДРСМД), а также затронул вопросы обеспечения кибербезопасности. Последний пункт уже давно вызывает обеспокоенность у российских властей. Чтобы предотвратить возможное отключение Рунета от мировой паутины, был принят специальный закон о надежном Интернете. Он предполагает создание национальной сети маршрутизации интернет-траффика и инструментов централизованного управления.