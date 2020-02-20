Госдума вводит почетное звание «Город трудовой доблести»

Москва, 20 февраля. Госдума приняла закон о введении почетного звания «Город трудовой доблести». Автором инициативы выступил президент России Владимир Путин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о городах, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», производя военную и гражданскую продукцию. На их территории будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента России.

«Этим решением мы отдаем дань памяти и подчеркиваем свое отношение к тем, кто обеспечивал Победу 1945-го года в тылу: в Челябинске, Ижевске, Свердловске, Горьком, Самаре, Вологде, Оренбурге», — сказал журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он также обратил внимание, что такую деятельность осуществляли жители его родного Саратова. По словам председателя Госдумы, там в военные годы была сосредоточена значительная часть оборонно-промышленного комплекса.

Свою позицию о принятом решении в беседе с агентством озвучил депутат Сергей Вострецов.

«В современных реалиях предложения, направленные на увековечение нашей Победы, заслуживают особого внимания. Речь идет о подвиге наших родных, благодаря которым мы сейчас живем. Нам необходимо предпринять все усилия, чтобы никто не смог переврать нашу историю, украсть ее», — сказал депутат.

Он также обратил внимание, что свой вклад в общую Победу внес и его родной город Балей, «ставший с 1941 по 1945 главной валютной кузницей страны».

«Мой маленький город Балей, в котором я родился, многое сделал для Победы. Женщины и дети, работавшие на рудниках вместо ушедших на фронт мужей и отцов, добывали 25% всего золота страны. Оно уходило на содержание армии, обеспечение ее вооружением», — добавил парламентарий.

Комбинат «Балейзолото» был занесен на Всесоюзную Красную доску. Его коллективу в 1944 году было вручено на вечное хранение Красное Знамя ЦК ВКП(б) и государственного комитета обороны СССР, напомнил Вострецов.