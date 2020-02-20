Заявивший об «опасности» соглашений РФ и Запада Климкин встал на тропу войны с Москвой

Москва, 20 февраля. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина предателем после его заявления о «реальной опасности» договоренностей России и Запада.

«Климкин из разряда предателей. Это человек, который предал своих предков, которые создавали наше общее государство, наше отечество, куда входили и Россия, и Украина», — заявил сенатор в комментарии редакции iReactor.

По мнению Цекова, такая риторика со стороны бывшего министра свидетельствует о том, что он не думает об Украине и общем отечестве, а беспокоится о себе.

«Климкин встал на тропу предательства и войны с Россией и не может с этой тропы свернуть. Вот эти все личности, у них предательство нашего прошлого, как говорится, с кровью матери передается. Предатели больше всего ненавидят кого? — тех, кого они предали», — заявил представитель Совфеда.

Цеков отметил, что заявление Климкина и подобные высказывания схожих с ним украинских деятелей как будто подготовлены по старой западной методичке, в которой Россия обозначается агрессором. Сенатор полагает, что таким образом они продолжают против Москвы информационную войну, начатую США.

По словам политика, экс-глава МИД Украины сделал свою карьеру за счет западных структур и остается их «верным сыном», повторяя обвинительные штампы, которые «ему вбили в голову».

«Что касается Климкина и других выкормышей родом из России и Восточной Украины — они выкормыши, которые воспитывались на поддержке США и различных западных организаций, которые своей целью имели борьбу с Россией [...] Климкин на них воспитан, и понятно, что руководствуется теми же принципами, которые закладывались у него в голове тогда, когда он воспитывался на их деньгах, на их поддержке», — констатировал Цеков.

Сенатор выразил уверенность в том, что в случае улучшения отношений между Москвой и Киевом Климкин выпадет из политического процесса и окажется предан забвению.

Напомним, ранее бывший глава МИД Украины пожаловался на «реальную опасность» договоренностей России и Запада. Он заявил, что стороны могут заключить условное соглашение «Ялта-2», и Украина попадет в сферу влияния РФ. По его словам, это произойдет, если Киев не будет «ангажировать своих друзей», «играть» и «работать» с лидерами общественного мнения и западными политиками.