Посольство США рассказало о жертве Украины ради вступления в НАТО

Киев, 20 февраля. Посольство США на Украине выпустило обращение, в котором поздравило Киев с шестой годовщиной госпереворота. Соответствующее видео опубликовано на официальном канале дипломатического представительства на YouTube.

Поздравительную речь в ролике произнесла временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. Она упомянула так называемую «Небесную сотню» — украинских националистов, погибших во время Евромайдана.

«Сегодня вместе с Украиной мы чтим память «Небесной сотни» и наибольшую жертву, которую каждый из них принес ради лучшего будущего Украины», — сказала американский дипломат.

Кроме того, Кристина Квин заявила, что так называемая «Небесная сотня» отдала свои жизни «ради евроатлантического будущего», то есть, вступления Украины в НАТО. По словам дипломата, смерть украинских националистов продолжает вдохновлять «украинцев от Ужгорода до Мариуполя» и народы «по всему миру».

«Мы поддерживаем всех украинцев, которые уважают свое наследие, продвигая партнерство Украины с евроатлантическим сообществом», — отметила временный поверенный по делам США.

Ранее депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский отказался почтить память погибших во время Евромайдана националистов. Он отметил, что скорбит по всем погибшим, а не только по так называемой «Небесной сотне».