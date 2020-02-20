Глава Минюста заверил, что Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

Москва, 20 февраля. Россия «однозначно» будет обжаловать решение по делу ЮКОСа. Об этом заявил в четверг руководитель Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Пока не комментируем, но однозначно будем обжаловать», — сказал глава ведомства журналистам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Москва оспорит решение Гааги по ЮКОСу.

Апелляционный суд Гааги в начале текущей недели удовлетворил иск бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС и обязал российскую сторону выплатить им 50 млрд долларов. Таким образом Апелляционный суд отменил решение Окружного суда Гааги, который снял с Москвы соответствующие обязательства перед владельцами ЮКОСа.

Напомним, что речь идет о так называемом «деле ЮКОСа», которое началось в 2003 году. Итогом расследования стал штраф ЮКОСа на 300 млрд рублей за уклонение от налогов, что привело к банкротству и ликвидации фирмы.

Как подчеркнул российский сенатор Андрей Клишас, вердикт Апелляционного суда Гааги противоречит российскому законодательству, поэтому не может быть исполнен. Председатель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, который представлял интересы РФ в суде, подтвердил подачу апелляции. По его словам, заявители не были добропорядочными инвесторами. Помимо этого, решение суда Гааги идет вразрез с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который ранее признал претензии акционеров ЮКОСа беспочвенными и необоснованными.