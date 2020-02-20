Певица Натали выложила в Сеть фотографию без макияжа

Москва, 20 февраля. Российская певица Натали опубликовала фото, на котором на ее лице нет косметики. Пост появился на ее странице в социальной сети Instagram. Исполнительница поздравила всех поклонников с Днем святого Валентина, она уточнила, что влюблена в свою публику.

«С Днем влюбленных! Вы влюблены? Я — да! Я в вас! Всегда!» — написала Натали.

Подписчики в комментариях написали, что давно влюблены в творчество артистки. Они пожелали ей большого счастья.

«Вы эликсир молодости и красоты выпили?» — спросили фанаты.

Подписчиков больше заинтересовал фон, на котором была сделана фотография. Натали стоит у стены со «старым кафелем».

«Кафель просто «дизайнерский», — посмеялись подписчики.

Ранее Натали рассказала о своих пластических операциях. По ее словам, первую она сделала еще в 29 лет. Она рассказала, что для того, чтобы сохранять молодость и фигуру после 40 лет, ей приходится прилагать немало усилий. Натали объяснила, что посещала хирургов для того, чтобы эффектнее смотреться на сцене.

«После первых родов похудела, и кожа лица немного обвисла. Тогда впервые обратилась к косметологу. Сейчас все проще: раз – и ниточка, раз – ботокс. Увлекательная игра. Так к своей специалистке и похаживаю с 29 лет. Не заморачиваюсь даже, куда вкалывает, правильно ли», — рассказала артистка.

Также артистка поделилась секретом своей фигуры – сейчас у матери двоих детей 40-й размер. По ее словам, она ничего не делала, лишь ограничивала себя в еде и постепенно возвращалась в форму.

По ее словам, каждый новый ребенок добавлял ей уверенности и любви к собственному телу. Натали отметила, что перестав комплексовать из-за своей внешности, она сразу сумела полноценно раскрыться во всех сферах своей личной жизни. Более того, она предположила, что ее коллеги, которые ведут себя более раскованно, менее активны в сексуальной жизни, так как тратят все силы на показ себя перед публикой.