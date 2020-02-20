Женщина погибла в Астрахани, выпав из окна восьмого этажа

Астрахань, 20 февраля. Жительница Астрахани выпала из окна многоквартирного дома и разбилась насмерть, об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в ночь на 18 февраля в доме по улице Савушкина. Женщина выпала с восьмого этажа, от полученных травм она скончалась.

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть пострадавшей. Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели женщины.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа. Мать и один ребенок погибли на месте, второй мальчик выжил, он находится в тяжелом состоянии.