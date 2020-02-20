Аксаков надеется, что правовой статус апартаментов будет уточнен в этом году

Москва, 20 февраля. Вопросы, связанные с апартаментами, могут быть урегулированы до конца года. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Спор (об апартаментах. – Прим. ФАН) все еще идет. Их хотят приравнять к квартирам, но пока не могут. (…) Здесь надо договориться, и пока, как я понимаю, еще не договорились», — рассказал Аксаков.

Он также выразил надежду, что найти компромиссное решение удастся «в течение года».

«Я знаю людей, которые хватаются за апартаменты, видят более льготную цену. Потом к ним приходит понимание, что обслуживание будет обходиться гораздо дороже — овчинка выделки не стоит. Они дешевле, соответственно, потому что плата за обслуживание большая — налоги и так далее», — напомнил парламентарий.

Напомним, законопроект о переводе апартаментов в разряд жилых помещений был внесен в Госдуму в июне 2018 года первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Александром Сидякиным. В пояснительной записке указывалось, что строительство апартаментов получило широкое распространение в крупных городах и их неузаконенный правовой статус порождает значительное количество проблем как для граждан — речь о невозможности регистрации по месту жительства в таких нежилых помещениях, так и для городов.

Законопроект получил ряд замечаний Верховного суда и не прошел обсуждение на комитетах, так как был отозван в октябре 2018 года.

К данному вопросу вновь вернулись в октябре 2019 года. Тогда бывший вице-премьер Виталий Мутко анонсировал подготовку законопроекта о введении дополнительного правового регулирования строительства и реализации апартаментов.