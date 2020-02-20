Военный эксперт Дандыкин призвал всерьез отнестись к планам США оснастить АПЛ гиперзвуком

Даже разместив к 2028 году на подлодках гиперзвуковые ракеты, американцы останутся в позиции догоняющих, считает капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее издание Института ВМС США (USNI) со ссылкой на проект военного бюджета на 2021 год сообщило, что Пентагон намерен до 2028 года разработать и установить гиперзвуковые ракеты на свои многоцелевые атомные подводные лодки класса Virginia.

«Военно-морской флот намерен развернуть свое обычное гиперзвуковое оружие быстрого удара на подводных лодках класса Virginia, после предыдущих обсуждений размещения оружия на более крупной подводной лодке с управляемыми ракетами класса Ohio», — значится в сообщении издания.

Как предполагает военное командование США, программа «обычного быстрого удара» или CPS будет завершена к 2028 году, и на ее реализацию будет выделен 1 млрд долларов. Средства потратят на создание гиперзвуковых ракет, состоящих из гиперзвукового скользящего корпуса C-HGB и двухступенчатого ускорителя.

По мнению военного аналитика, капитана 1 ранга запаса Василия Дандыкина, «руководство России должно серьезно отнестись к заявлению американцев, так как у них серьезный военный бюджет и непреодолимое желание догнать Москву в деле разработки гиперзвуковых технологий».

«У них сейчас ведутся серьезные разработки и, насколько известно, Пентагон выделил приличную сумму денег, около миллиарда долларов на разработку собственного гиперзвука. Ничего в мире утаить нельзя, даже президент [Владимир] Путин говорил, что, в принципе, придет время, и то гиперзвуковое оружие, которое есть у России, будет разработано в других станах. Поэтому я предполагаю, что американцы в течение следующих 7-8 лет все же смогут выйти на производство гиперзвуковых ракет, пусть и с меньшими скоростями, чем у России. В этом направлении они работают и, как ни крути, это ведущая мировая держава с огромным военным бюджетом. К тому же не стоит забывать, что АПЛ Virginia — это неплохие многоцелевые лодки, и пусть они по многим параметрам уступают нашим «Ясеням», но тем не менее — их много», — рассказывает эксперт.

В настоящее время многоцелевые атомоходы ВМС США Virginia оснащаются 12 вертикальными пусковыми установками крылатых ракет Tomahawk (серии АПЛ Block I и Block II), а также двумя пусковыми установками револьверного типа по 6 крылатых ракет Tomahawk (серия Block III).

«Однако, как считают в самих Соединенных Штатах, ракеты Tomahawk считаются быстро устаревающими и в недалеком будущем потребуют замены. Ну и, конечно, военно-морское лобби достаточно трезво оценивает разработки Китая и России, поэтому и озаботились переоснащением АПЛ гиперзвуком. Совсем скоро они (США — Прим. ФАН) выйдут на стадию испытаний. Но, если даже брать российскую программу судостроения, то к 2027-2028 году у нас основной категорией субмарин станут «Ясени», оснащенные ракетами более высокого класса «Циркон», ну а дальше — кто знает, там уже будет разрабатываться что-то другое. В этом направлении американцы находятся в позиции догоняющих. Но их заявление о гиперзвуке надо воспринимать как реалистичное», — заключил Василий Дандыкин.

Напомним, в проекте военного бюджета США на 2021 год ВМС выделяет портфель исследований и разработок с объемом финансирования на 5% больше, чем в 2020 году (21,5 млрд долларов). Средства пойдут на реализацию инновационных проектов в судостроении, авиации и ракетном вооружении.