Путин призвал ФСБ держать под особым контролем антикоррупционную защиту нацпроектов

Москва, 20 февраля. Президент России Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности РФ обратить особое внимание на антикоррупционную защиту национальных проектов, не мешая при этом работе соответствующих структур. Об этом глава государства заявил на заседании коллегии ФСБ.

«От вас тоже очень многое здесь зависит, нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков, но при этом — хочу на это тоже обратить внимание — не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур», — сказал он.

Ранее во время совещания с членами Кабмина РФ президент сказал о том, что другого шанса для реализации национальных проектов в ближайшее время не будет. Он объяснил, что государству удалось сконцентрировать для этого большой объем средств, который вновь собрать в обозримом будущем не получится.

В четверг, 20 февраля, Путин принял участие в заседании коллегии ФСБ. Он подвел итоги работы ведомства за прошедший год и обозначил приоритетные задачи на ближайшее будущее.

В частности, Путин попросил наращивать наступательную борьбу с терроризмом при координирующей роли НАК и поручил обеспечить самый высокий уровень защиты во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.