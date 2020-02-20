Фанаты засыпали Лободу вопросами о загадочном новом клипе

Москва, 20 февраля. Известная украинская певица Светлана Лобода неожиданно для всех анонсировала клип «Новый Рим», режиссером которого стал Алан Бадоев. На превью, выложенном в Instagram, артистка позирует в шубе с пышной прической.

Фанаты Лободы тут же засыпали своего кумира вопросами о дате выхода клипа. Сама же певица пока никак это не комментирует. Единственным указанием на возможный срок стал хештег #Soonsoonsoon (скоро-скоро-скоро).

«Воу! А вот это неожиданно, умеете вы нас удивлять», «Ну а когда, Светлана? Мы уже устали ждать», «Мы уже поняли, что клип будет. Можно дату, Светалана?», «Когда уже премьера? Интрига прямо вообще», — пишут в комментариях.

Подписчики не обошли вниманием и внешность певицы. Некоторых преображение Лободы удивило («Образ очень неожиданный»), других смутило («Ну прям Пугачиха») или рассмешило («Гламурный Кузя»). А один из фанатов пошутил, что «У Тилля покруче клип».

Речь идет о новом порно-клипе лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Отметим, что Линдеманн лично знаком с Лободой, которая снялась в одном из его обычных клипов Frau & Mann. Более того, фанаты полагают, что Линдерманна и Лободу связывают романтические отношения, хотя лидер Rammstein отказывается комментировать эти слухи.

В январе Лобода поздравила Линдеманна с днем рождения и исполнила на немецком языке песню «Маленькой елочке холодно зимой». Пост она сопроводила поздравлением, в котором назвала лидера Rammstein «своим».