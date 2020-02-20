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Путин поручил ФСБ обеспечить самый высокий уровень защиты на праздновании 75-летия Победы

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Путин поручил ФСБ обеспечить самый высокий уровень защиты на праздновании 75-летия Победы

Москва, 20 февраля. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности РФ обеспечить самый высокий уровень защиты во время празднования 75-летия Победы. 

«Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал глава российского государства, выступая на заседании коллегии ФСБ РФ. 

Ранее российский лидер сообщил, что масштабная программа торжеств готовится к 75-летию Победы. По его словам, российская сторона ведет серьезную подготовку, чтобы достойно отметить День Победы. Путин рассчитывает, что в мероприятиях примут участие «высокие представители многих государств».

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