Путин поручил ФСБ обеспечить самый высокий уровень защиты на праздновании 75-летия Победы

Москва, 20 февраля. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности РФ обеспечить самый высокий уровень защиты во время празднования 75-летия Победы.

«Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал глава российского государства, выступая на заседании коллегии ФСБ РФ.

Ранее российский лидер сообщил, что масштабная программа торжеств готовится к 75-летию Победы. По его словам, российская сторона ведет серьезную подготовку, чтобы достойно отметить День Победы. Путин рассчитывает, что в мероприятиях примут участие «высокие представители многих государств».