Путин распорядился наращивать наступательную борьбу с терроризмом

Москва, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности попросил наращивать наступательную борьбу с терроризмом при координирующей роли Национального антитеррористического комитета (НАК).
В ходе коллегии ФСБ российский лидер обратил внимание на то, что количество преступлений террористической направленности в стране уменьшается. Так, по словам главы государства, в 2019 году их было четыре, 57 предотвращено спецслужбами.
«В 2018 году 36 было, в том числе 34 теракта», — сказал Путин на коллегии ФСБ.