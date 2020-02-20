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Путин распорядился наращивать наступательную борьбу с терроризмом

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Путин распорядился наращивать наступательную борьбу с терроризмом

Москва, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности попросил наращивать наступательную борьбу с терроризмом при координирующей роли Национального антитеррористического комитета (НАК).

В ходе коллегии ФСБ российский лидер обратил внимание на то, что количество преступлений террористической направленности в стране уменьшается. Так, по словам главы государства, в 2019 году их было четыре, 57 предотвращено спецслужбами.

«В 2018 году 36 было, в том числе 34 теракта», — сказал Путин на коллегии ФСБ.

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