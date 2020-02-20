Путин распорядился наращивать наступательную борьбу с терроризмом

Москва, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности попросил наращивать наступательную борьбу с терроризмом при координирующей роли Национального антитеррористического комитета (НАК).

В ходе коллегии ФСБ российский лидер обратил внимание на то, что количество преступлений террористической направленности в стране уменьшается. Так, по словам главы государства, в 2019 году их было четыре, 57 предотвращено спецслужбами.