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Зеленский осудил протесты против эвакуации украинцев из Китая

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Зеленский осудил протесты против эвакуации украинцев из Китая

Киев, 20 февраля. Украинцы, эвакуированные из Китая из-за вспышки коронавируса, находятся в удовлетворительном состоянии, никакой бактериологической угрозы нет. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Меры безопасности беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус на Украину не попадет», — написал политик в своем Telegram-канале.

Самолет приземлился в Киеве на дозаправку, затем он отправится в Харьков, а оттуда эвакуированных граждан доставят в медцентр в Полтавской области. Как уточнил Зеленский, нескольких граждан не пустили на борт из-за повышенной температуры. Однако те, кто попал в самолет, здоровы и должны пройти в течение двух недель карантин и обсервацию.

Закрытый центр Нацгвардии, в котором будут проживать прибывшие из Китая граждане, по его словам, полностью изолируют, выставят охрану.

Зеленский осудил протесты против эвакуации украинцев из Китая

Отметим, что жителей Полтавской области не устроило решение эвакуировать людей именно в этот регион. Они организовали протесты — перекрыли дороги и устроили стычки с полицией, пишет «Газета.ru». Зеленский осудил попытки не пустить украинцев на родину.

«Этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера», — заключил он.

В конце прошлого года власти Китая сообщили о том, что в городе Ухань возникла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса уже превысило отметку в две тысячи человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете на въезд гражданам, которые приезжают в Россию из Китая.

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Источник: Telegram-канал Zelenskiy / Official
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