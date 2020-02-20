Зеленский осудил протесты против эвакуации украинцев из Китая

Киев, 20 февраля. Украинцы, эвакуированные из Китая из-за вспышки коронавируса, находятся в удовлетворительном состоянии, никакой бактериологической угрозы нет. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Меры безопасности беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус на Украину не попадет», — написал политик в своем Telegram-канале.

Самолет приземлился в Киеве на дозаправку, затем он отправится в Харьков, а оттуда эвакуированных граждан доставят в медцентр в Полтавской области. Как уточнил Зеленский, нескольких граждан не пустили на борт из-за повышенной температуры. Однако те, кто попал в самолет, здоровы и должны пройти в течение двух недель карантин и обсервацию.

Закрытый центр Нацгвардии, в котором будут проживать прибывшие из Китая граждане, по его словам, полностью изолируют, выставят охрану.

Отметим, что жителей Полтавской области не устроило решение эвакуировать людей именно в этот регион. Они организовали протесты — перекрыли дороги и устроили стычки с полицией, пишет «Газета.ru». Зеленский осудил попытки не пустить украинцев на родину.

«Этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера», — заключил он.

В конце прошлого года власти Китая сообщили о том, что в городе Ухань возникла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса уже превысило отметку в две тысячи человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете на въезд гражданам, которые приезжают в Россию из Китая.