Сирия, 20 февраля. Броневик США попытался столкнуть автомобиль российской военной полиции на севере Хасаки. Боевики провоцируют стычки с САА на границе Латакии и Хамы. Взрыв заминированного автомобиля произошел на севере Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков в Латакии; задействовали авиацию в западных районах Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: пережили взрыв заминированного автомобиля в городе Харим в северной части Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: оказалась под ударом САА в районе города Ад-Дана на севере Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: заявили о нападении на союзников Турции в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

Соединенные Штаты: чинят препятствия российским военным, патрулирующим территорию на севере Хасаки.

Провинция Латакия

Боевики протурецких бандформирвоаний, отряды которых дислоцируются на северо-западе Хамы, активизировали обстрелы подконтрольных правительственным войскам территорий в Латакии. Военный источник в сети Telegram (BNN_SYR) сообщает о том, что боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» открыли огонь по укрепрайонам Сирийкой арабской армии (САА) в районе населенных пунктов Сальма и Джебла, задействовав РЗСО «Град». В свою очередь, силы САР привели в состояние повышенной боевой готовности системы ПВО, о чем заявил Telegram-канал (TigerMediaOffice).

Провинция Алеппо

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что в западных районах Алеппо возобновили работу ВВС Сирии. Точечные авиаудары военных самолетов пришлись по опорным пунктам и штаб-квартирам исламистов террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с ней бандгрупп на окраинах Кафр-Нурана и Дарат-Иззы, находящихся у границы с соседним Идлибом. Информация о нанесенном радикалам уроне в живой силе или военной технике пока выясняется.

Между тем интернет-порталы, связанные с курдскими группировками, заявили об организации засады на отряд поддерживаемых Анкарой формирований в кантоне Африн на северо-западе Алеппо. По данным Twitter-канала (NotWoofers), курдские боевики открыли огонь по автомобилю с протурецкими бойцами в районе населенного пункта Шинкала, в результате чего были убиты по меньшей мере семь союзников Турции. Отмечается, что вылазка была произведена в рамках операции «Гнев оливок», о начале которой курды объявили после потери Африна.

Провинция Идлиб

Прогремел взрыв в северной части Идлиба. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (mohmad_rasheed), детонировал заминированный автомобиль, припаркованный в окрестностях от города Харим поблизости сирийско-турецкой границы. На данный момент никаких сведений о возможных жертвах среди мирных жителей не поступало. Как известно, эта территория находится под контролем протурецких вооруженных формирований. Некоторые из местных активистов подозревают в установке СВУ курдских боевиков из Отрядов народной самообороны (YPG).

Тем временем недалеко от линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», которая пролегает на территории соседней провинции Алеппо, фиксируются перестрелки. Так, по сведениям Twitter-канала (AleppoAMC), правительственные подразделения нанесли удары по огневым позициям исламистов на подступах к городу Ад-Дана.

Провинция Хасака

Военные США вновь чинят препятствия сотрудникам российской военной полиции, патрулирующим приграничные с Турцией районы в рамках Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой от 22 октября. Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о том, что один из американских броневиков, следовавший в составе военного конвоя, попытался столкнуть с дороги российский бронеавтомобиль «Тигр», когда тот совершал объезд по обочине. Инцидент произошел к востоку от города Камышлы. Более подробная информация о случившемся пока устанавливается.

Между тем поступили уточненные данные о взрыве заминированного автомобиля в городе Рас аль-Айн у границы с Турцией, о котором сообщалось накануне. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (rojavanetwork), несколько человек пострадали. Напомним, в организации взрыва обвиняются курдские боевики, ведущие подпольную деятельность в зонах контроля союзников Турции. Как известно, союзники Турции заняли город в результате операции «Источник мира» 20 октября.