Шепелев призвал поклонников не делать его уход с Первого канала трагедией

Москва, 20 февраля. Телеведущий Дмитрий Шепелев обратился к поклонникам в Instagram-сторис и попросил не делать его уход с Первого канала трагедией.

Шепелев подчеркнул, что его решение уволиться было взвешенным. По его словам, никакой трагедии в случившемся нет.

«Я читаю некоторые комментарии, сторис, и они выглядят так, как будто я умер, нет меня. Это очень смешно. Пожалуйста, никакой трагедии», — сказал 37-летний ведущий, улыбаясь.

Звезда заверил поклонников в том, что в его жизни все в порядке, и выразил уверенность, что любые перемены всегда к лучшему, сообщил «АиФ».

На днях Шепелев, который вел на Первом канале программу «На самом деле», подтвердил разрыв трудовых отношений с каналом. Истинные причины ухода с одного из главных федеральных каналов страны он не назвал, указал РИАМО. По его словам, расторжению трудового контракта «не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии», пишет «Газета.ру».

Еще в прошлом году Шепелев жаловался, что устал вести скандальное шоу на Первом канале. Ведущий признался, что ему надоело спрашивать, «кто отец этого ребенка». Более того, по словам знаменитости, он мечтает вернуться на развлекательное телевидение, но ему никто не дает это сделать.