Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли поразила поклонников ярким образом

Москва, 20 февраля. Турецкая и немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, прославившаяся после съемок в сериале «Великолепный век», продемонстрировала в социальных сетях новый образ. Снимок она опубликовала в социальной сети Instagram.

Прославившаяся ролью Хюррем-султан актриса опубликовала яркую фотографию. На изображении она позирует в сверкающем двубортном жакете серебряного цвета. У актрисы эффектный макияж. Как считают поклонники, красная помада, изящные стрелки и тени придали образу Мерьем Узерли женственность и утонченность.

В комментариях фолловеры подчеркнули, что завидуют идеальной внешности артистки. Часть пользователей при этом уточнили, что актриса, вероятно, прибегает к услугам пластических хирургов. Большинство фолловеров предположили, что Узерли просто хорошо следит за собой.

«Ты просто бомба!» — написали они в комментариях. «Голливудская дива!» — добавили поклонники.

Напомним, турецкий актер Аднан Коч, известный российскому зрителю по роли Бехрама-паши в популярном историческом сериале «Великолепный век», 4 февраля был приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы по нескольким обвинениям, среди которых значится оказание вооруженного сопротивления полиции.

Коч и еще пять человек были задержаны в марте 2018 года во время антинаркотической операции. Они оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, попытались уничтожить улики и даже захватить полицейских в заложники. В итоге пятеро стражей порядка получили ранения.

Третий уголовный суд Стамбула вынес приговоры: Коч и его брат Ахмет осуждены на 16 лет и восемь месяцев тюрьмы, остальные обвиняемые получили сроки от четырех до 17 лет лишения свободы.