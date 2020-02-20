Иосиф Пригожин поразил подписчиков красной шубой и леопардовым плащом

Москва, 20 февраля. Продюсер Иосиф Пригожин поразил подписчиков неожиданными образами. На своей странице в Instagram он опубликовал две фотографии, на которых продемонстрировал броские наряды.
На первом снимке Пригожин предстал перед поклонниками в черной шляпе и красной шубе. Он отметил, что его супруга певица Валерия оценила этот образ.
«Валерии я очень нравлюсь в этом образе, а вам?» — поинтересовался продюсер у подписчиков.
«Такой вы интересный в этом образе, необычный. На стиле и немного загадочный», — восхитилась alenushka__med.
«Вы во всех образах шикарны», — отметила anosovaanzhelika.
«Киркоров отдыхает», — написала tatorca.
Впрочем, не всем подписчикам Пригожина понравился его новый образ. Разошлись поклонники продюсера и во мнениях по поводу его сходства с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым.
«До Киркорова не дотягиваете», — прокомментировала t.bratchikova.
«Не изменяйте себе, это плохо кончится», — посоветовала odna_devushka.
«Нет. Что-то клоунское», — раскритиковала образ Пригожина galinaarshawa.
«Ужас! Кожанка больше к лицу», — отметила summer_sochi83.
На следующий день Иосиф Пригожин решил удивить подписчиков снимком в леопардовом плаще. Он попросил поклонников оценить, какой из двух образов подходит ему больше.
«Очень много было вчера комментов и споров на тему моего образа в красной шубе», — написал продюсер.
Под этим постом пользователи Instagram оставили абсолютно разные мнения.
«Сутенер в отставке», — пошутил anatoliy_berdnikov.
«Вы же настоящий мужик, одевайтесь мужественно», — призвала viktoriazaharova749.
«Красив до одури и смел до жути», — восхитилась g.dyominaa.
«Вы красивый мужчина. Вам все идет», — отметила nellitoichubaeva.
«Красная перебор конечно, а эта самое то», — прокомментировала gkk903.
«Шуба. Скромно и со вкусом», — написала marina_b.e.s.t.