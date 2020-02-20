Ракета «Союз» с военным спутником «Меридиан-М» успешно стартовала с «Плесецка»

Архангельск, 20 февраля. Ракета-носитель «Союз» с военным спутником связи «Меридиан-М» успешно стартовала с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 20 февраля в 11.24 (по московскому времени) с государственного испытательного космодрома «Плесецк» был проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом «Меридиан-М».

В министерстве подчеркнули, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли штатно. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли мониторинг проведения пуска и полета, добавили в Минобороны.

Стоит отметить, что это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома в Архангельской области в нынешнем году.

Напомним, военные спутники «Меридиан» призваны обеспечивать связью корабли и самолеты ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Кроме того, устройства необходимы для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономической отрасли страны.