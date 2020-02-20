Российские пограничники выпустили из сетей украинских браконьеров сотни осетровых

Москва, 20 февраля. Пограничники выпустили из сетей подозреваемых в браконьерстве украинских рыбаков более 450 особей камбалы-калкана, осетров и севрюг. Об этом рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Отмечается, что был предотвращен ущерб на более чем два миллиона рублей. Как пишет ТАСС, пограничники обнаружили 11 лесковых сетей общей длиной более 4,5 километра.

Напомним, браконьеры были задержаны 15 февраля сотрудниками крымского погрануправления ФСБ. При осмотре их судна было найдено более 290 единиц камбалы-калкан, а также ставную сеть.Капитан признался, что у него нет документов и разрешений на вылов рыбы и признался, что в Азовском море они занимались браконьерством.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. 16 февраля Керченский городской суд арестовал их на десять суток.

МИД Украины вызвал российского временного поверенного в делах, чтобы выразить протест в связи с задержанием четырех украинских рыбаков в Азовском море.

По мнению политолога Владислава Ганжары, Киев обязательно попытается сделать из этих браконьеров героев, хотя никакой политической составляющей в их аресте нет. Он напомнил, что в день задержания браконьеров на Украине даже успели открыть уголовное производство по факту «незаконного захвата украинского судна с четырьмя людьми а борту». Политолог высказал уверенность, что киевские власти будут и дальше пытаться раздувать из этого инцидента скандал.