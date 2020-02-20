Сеул, 20 февраля. Южная Корея подтвердила первую смерть из-за коронавируса. Об этом в четверг сообщает информационное агентство Yonhap News Agency.

S. Korea reports 1st death from coronavirus https://t.co/iUYGARSM3y — Yonhap News Agency (@YonhapNews) February 20, 2020

Накануне Сеул подтвердил еще 15 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Так, суммарное число зараженных в Южной Корее достигло 46, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Министерстве здравоохранения Южной Кореи.

Напомним, китайские власти 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Как оказалось, эпицентр болезни был зафиксирован в китайском городе Ухань провинции Хубэй, сообщала Deita.ru.

Согласно последним сведениям, количество зараженных в Китае превысило 57 тысяч человек, скончались умерли 2004 человек. Инфекция уже распространилась за пределы Китая, указал Infox.ru. Как сообщили в ВОЗ, первые образцы вакцины будут созданы через полтора года.