Эксперт Зубец рассказал, зачем Трамп ввел экономические санкции против Венесуэлы

Москва, 20 февраля. Президент США Дональд Трамп пытается заручиться поддержкой латиноамериканской общины перед выборами. Такое мнение в четверг озвучил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, комментируя введение экономической блокады Венесуэлы.

«Трампу надо переизбираться уже в этом году, и ему нужна поддержка достаточно серьезной латиноамериканской общины, которая живет на территории США, которая является сторонником республиканцев и не любит социалистические правительства Центральной Америки», — отметил он, выступая в эфире радио Sputnik.

Зубец полагает, что американский президент пообещал общине сместить правительство Венесуэлы. Первый шаг в этом направлении уже сделан — американцы ввели экономическую блокаду в попытке задушить венесуэльскую экономику.

В то же самое время эксперт признал, что Венесуэле действительно нужна реформа нефтяной отрасли. Страна обладает гигантскими запасами нефти, которые значительно превосходят запасы Саудовской Аравии. Однако добыча сырья сложная, а себестоимость высокая. Реорганизация добывающей сферы позволит решить эти проблемы.

Напомним, что ранее США включили в санкционный список швейцарскую Rosneft Trading SA, которая является структурой «Роснефти». Американцы обвинили компанию в поставке венесуэльской нефти на внешний рынок и дали своим партнерам 90 дней, чтобы разорвать с ней отношения. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ объявил режим ЧС в нефтяной отрасли и запустил процесс ее реструктуризации.

США уже второй год активно пытаются свергнуть неугодное правительство Мадуро с помощью давления и санкций. Вашингтон поддержал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который в январе прошлого года объявил себя новым президентом страны. Попытка госпереворота серьезно расшатала политическую и экономическую ситуацию в республике, однако так и не привела к смене руководства государства.