В Совфеде предупредили Киев, что Россия не позволит Украине взять Донбасс силой

Украина грезит о «силовом сценарии» возвращения Донбасса в состав Украины, но у Киева ничего не выйдет, потому что Россия не позволит убивать мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Зона отчуждения»

С инициативой о создании «зоны отчуждения» в Донбассе выступил лидер украинской парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин.

Депутат Верховной рады заявил, что Донбасс должен стать «подушкой безопасности» для Киева. По его мнению, украинским властям необходимо отселить местное население с линии фронта в глубину на два с половиной километра.

«Это должна быть зона отчуждения, соответственно, люди оттуда должны быть отселены», — заявил он.

Рахманин обратил внимание, что присутствие военных в Донбассе необязательно, сам же мониторинг соблюдения правил безопасности должна вести миссия ОБСЕ. Он добавил, что «зона отчуждения» существенно не изменит или ухудшит конфигурацию, которая «сложилась на сегодня».

«Ничем хорошим это не закончится»

Как отметил Сергей Цеков, фракция «Голос» была создана Святославом Вакарчуком. И, по мнению сенатора, он поражен болезнью крайнего национализма.

«Крайние националисты всегда какие-то вздорные предложения вносят. И то, что он предлагает, «зона отчуждения» Донбасса, как раз к этому и относится. Но придет время, и в «зону отчуждения» отправят таких, как Вакарчук, и пусть они там друг с другом дискутируют. Это возмутительная инициатива. Они на протяжении шести лет убивают свой собственный народ. До сих пор Киев не готов предлагать что-то конструктивное, то, что действительно будет способствовать прекращению огня в Донбассе. Вместо этого предлагают вздорные предложения», — пояснил Сергей Цеков.

Сенатор напомнил, что украинские политики и чиновники сегодня слишком часто говорят о «силовом сценарии» в Донбассе. Он уверен, что Киев серьезно настроен решить вопрос Донбасса военным путем.

«Они что-то часто Хорватию вспоминают, так называемый хорватский сценарий. Он у них перед глазами. Вот этим они и живут. Но ничего у них не выйдет. За сербами, к сожалению, не было такой мощи, как Россия. А за Донбассом — Россия. Поэтому все эти попытки захватить Донбасс силой ничем хорошим для них не закончатся», — заключил Сергей Цеков.

Во вторник, 18 февраля, украинский лидер Владимир Зеленский созвал заседание СНБО в связи с обострением ситуации на территории Донбасса. По заявлению Киева, подразделения ЛНР якобы начали наступление, чтобы захватить «серую зону». Однако Народная милиция ЛНР эти обвинения опровергает. Обострение произошло из-за украинских диверсантов, которые попытались проникнуть на территорию ЛНР, но подорвались на мине. Чтобы эвакуировать своих бойцов, украинские силовики устроили артобстрел, нанеся удар по населенным пунктам республики.