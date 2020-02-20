Вылечившегося от ОРВИ гражданина Китая убили в Курской области

Железногорск, 20 февраля. Гражданин Китая, вылечившийся от ОРВИ, обнаружен мертвым в Железногорске Курской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Мужчина 45 лет прибыл в российский регион в конце 2019 года вместе со своими родственниками на заработки на предприятие по пошиву обуви, сообщает «Ридус». Он проживал в комнате общежития, расположенного на территории производства.

С 13 по 17 февраля гражданин КНР находился в городской больнице с подозрением на ОРВИ, а после выписки вернулся в комнату, где спустя два дня был найден мертвым.

На теле покойного обнаружены следы насильственной смерти.

«Тело мужчины было обнаружено с проникающим ранением шеи. На теле обнаружены ножницы», — рассказали в СК.

Местные власти подчеркнули, что убитый не являлся переносчиком коронавируса и по прибытии в Железногорск наряду с другими гражданами Китая прошел медицинское обследование.

По мнению следствия, основной версией произошедшего является «преступление на бытовой почве», совершенное «земляками погибшего». Также не исключается самоубийство.

С 20 февраля Россия временно закрывает свои границы для граждан Китая. Речь идет о туристах, студентах и бизнесменах Поднебесной, напоминает «ФедералПресс». Эта мера предпринимается для защиты россиян от распространения коронавируса.

В четверг также стало известно, что число жертв новой пневмонии в провинции КНР Хубэй возросло до 2 029 человек. При этом побороть вирус удалось более 10,3 тыс. пациентам. Инфицированными остаются 62 тыс. человек.