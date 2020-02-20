Экономист Шабанов назвал плюсы и минусы неосвоенного российского бюджета за 2019 год

Российский бюджет за 2019 год остался неосвоенным с остатком в размере 1,1 триллиона рублей. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов уверен, что с каждым годом органам власти становится сложнее тратить государственные средства из-за усилившегося контроля за этим процессом.

Глава счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что в прошлом году бюджет был исполнен только на 94,2 процента. По его словам, это самый низкий уровень за последние 11 лет. Остаток неисполненных бюджетных расходов составил 1,1 триллиона рублей, что, в свою очередь, в 1,4 раза больше уровня 2018 года.

Помимо этого, бюджетные средства в течение года расходовались неравномерно — треть трат (32,4 процента) пришлась на четвертый квартал (18 процентов — на декабрь).

Таким образом, в Счетной палате указали, что за год в 1,5 раза увеличились остатки, которые закладывались на те же цели в 2020 году. Отмечается, что из-за сложившейся ситуации недостаточное финансирование получили нацпроекты и комплексный план модернизации инфраструктуры.

«В целом, мы должны констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета», — отметил Алексей Кудрин.

Экономист Антон Шабанов отмечает, что наличие большой суммы остатка бюджета за прошлый год не означает исключительно негативных последствий для экономики России. По его словам, у этого факта есть и положительные и отрицательные качества.

«Это произошло из-за того, что был усилен контроль за исполнением бюджета, а именно — за тратой средств. Этот процесс из-за бюрократии стал сложнее. Также траты стали более целенаправленными. При этом цели с каждым годом становятся сложнее, и так просто на реализацию какой-то программы потратить не получится. Властям нужно будет иметь более жесткое обоснование для этого», — рассказал Шабанов в интервью Федеральному агентству новостей.

С усилением контроля за бюджетом исполнительным органам власти придется сталкиваться с большим количеством проблем на пути его фактической реализации. Экономист также назвал другие минусы:

«К минусам можно отнести то, что мы потратили меньше. Соответственно, объем ВВП у нас не заработал определенный процент денег. Тогда экономика могла бы чувствовать себя лучше и быстрее развиваться».

Вряд ли эти средства будут перенесены на следующий финансовый год, считает Шабанов, так как это не является обязательным правилом бюджетирования.

«Если их перенесут, то никаких дополнительных сложностей я не вижу. В таком случае автоматически будут перенесены программы, на которые эти деньги изначально выделялись. Но при этом должны будут быть выполнены старые проекты. Возрастет нагрузка не на сам бюджет, а на его исполнителей», — пояснил эксперт.

Ранее в Счетной палате рассказали о доле воровства из федеральной казны страны в пределах двух-трех миллиардов рублей за 12 месяцев. Однако общий объем финансовых нарушений, которые фиксируют аудиторы, исчисляется сотнями миллиардов рублей. По словам Кудрина, за минувший год ведомство выявило соответствующих нарушений «примерно на 804 миллиарда рублей».