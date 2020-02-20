Самолет с эвакуированными из Ухани украинцами сел в аэропорту «Борисполь» на дозаправку

Киев, 20 февраля. Самолет с эвакуированными украинцами из китайского города Ухань приземлился в аэропорту «Борисполь» на дозаправку, сообщила пресс-служба МВД Украины.

Воздушное судно заправится в «Борисполе», а затем отправится в международный аэропорт «Харьков». По данным украинского министерства, на борту лайнера авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также члены экипажа и сопровождающий медперсонал.

«Все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и являются здоровыми», — говорится в сообщении ведомства.

После прибытия все находящиеся на борту самолета лица пройдут пограничный контроль, их также проверят на вирус. Их доставят специальным транспортом в медицинской центр в Полтавской области, где они будут находиться в течение двух недель.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса, который официально именуется COVID-2019, были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, напомнил Infox.ru. По последним данным, число заразившихся в Китае достигло почти 58 тысяч человек, скончались от инфекции более двух тысяч человек, сообщило «Утро.ру».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первые образцы вакцины будут готовы через полтора года.

Ранее сообщалось, что уже две недели сохраняется положительная динамика в снижении числа новых подтвержденных случаев заражения во всех китайских регионах за пределами провинции Хубэй. В самой провинции Хубэй сохраняется наиболее сложная ситуация только в Ухане. За 18 февраля в городе зарегистрировали 1660 новых случаев заражения, а в остальных городах провинции только 33.