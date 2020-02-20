Депутат Аксаков заявил, что рост цен на жилье не будет критичным

Москва, 20 февраля. Стоимость жилья будет расти, однако, не критично. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин констатировал увеличение стоимости квадратного метра жилья. При этом он отметил, что данный процесс связан не с переходом на проектное финансирование, а, в том числе с «обелением» рынка.

«Рост стоимости жилья? Я думаю, что он будет происходить, но он будет происходить не драматично. Понятно, что прозрачность тоже требует жертв. Но есть такая проблема – платежеспособный спрос. Он не растет такими темпами, которые нам хотелось бы иметь. Отсутствие спроса диктует остановку цен. Люди просто не смогут покупать, если не будет запущена, в том числе ипотечная программа, не будет роста доходов. Можно увеличивать цены, но продать не сможете, потому что не будет спроса», — заявил Аксаков.

При этом на вопрос, не начнут ли застройщики работать в убыток, депутат обратил внимание на необходимость «расчистить баланс».

«Надо все завалы скрытой отчетности расчистить для того, чтобы потом работать. У нас число банкротств резко увеличилось из-за того, что люди не могут работать в белую. Как только они начинают работать в белую, они становятся убыточными. И этот болезненный процесс мы просто должны пройти», — указал депутат.

По его словам, речь идет примерно о 9% организаций, которые вели себя недобросовестно и выводили деньги на непрофильные активы.