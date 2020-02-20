LIVE: «Патриот» празднует День защитника Отечества

Начинаем поздравлять сильную половину с 23 февраля заранее в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»! Известные российские мужчины, среди которых актеры, политики и настоящие герои, расскажут о своих армейских буднях, поделятся мнением о военной службе, расскажут забавные истории.

Зрительское жюри с помощью голосования на сайте Федерального агентства новостей определит того, кто еще не забыл армейскую школу! А конкурс «Угадай, кто служил» позволит гостям по фотографии звезд угадать, отдавали ли те долг Родине.

Представители Федерации военно-прикладного спорта «Морской десант» проведут мастер-класс по разборке и сборке АК-103, оказанию первой медицинской помощи и даже ножевому бою.