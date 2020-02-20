В ПФР объяснили хронологию перевода сотрудников на электронные трудовые

Москва, 20 февраля. Работодатель обязан рассказать сотрудникам не только о возможности выбрать бумажную или электронную трудовую, но и об изменениях в законодательстве. Об этом сообщила журналистам в четверг руководитель департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева.

Она обратила внимание на то, что уведомить каждого сотрудника о новшествах работодатель должен до 30 июня. В частности, по ее словам, необходимо рассказать о том, что изменилось законодательство и что сотрудник имеет право выбрать вариант трудовой книжки.

Белянцева указала на то, что заявление от сотрудника должно быть подано лишь после уведомления, поскольку именно такая хронологическая последовательность является обязательной.

«При этом разрешается уведомить сотрудника и принять у него заявление в один день. При этом уведомление и заявление обязательно должны быть в письменном виде», — передает РИА Новости слова специалиста.

По ее словам, если работник выбирает электронную трудовую, работодатель должен вернуть ему бумажную.

Напомним, с 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек в России. Так, до 1 июля нынешнего года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности выбрать вариант трудовой книжки.