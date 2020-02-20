Грубые слова Гудкова о Дне Победы оскорбили ветерана Великой Отечественной войны

Москва, 20 февраля. Заявление несостоявшегося депутата Мосгордумы Дмитрия Гудкова о том, что народу якобы «не нужен» День Победы, возмутило ветерана Василия Рыбакова. Герой Великой Отечественной войны в интервью Федеральному агентству новостей ответил на такие грубые слова.

Гудков ранее объявил, что 9 Мая — «лежалое прошлое» и «победобесие». Праздник, по его мнению, «давно уже не нужен народу», а требуется лишь президенту, чтобы «удерживать власть».

Слова скандально известного эск-депутата Госдумы оскорбили ветерана, прошедшего Сталинград и Курскую битву.

«Что бы я ему сказал? Я бы с ним разговаривать не стал, повернулся и ушел», — отрезал Рыбаков.

Он подчеркнул, что такое заявление о якобы «ненужности» Дня Победы является не более чем абсурдом, поскольку россияне чтят память о совершенном в годы войны подвиге.

«Посмотрите на «Бессмертный полк», когда выходит, сколько. Это что, им так дома не сидится? Потому что жалкость, воспоминания!» — сказал он.

Рыбаков добавил, что предателем бы Гудкова не назвал, а больше «незнайкой», с которым следовало бы провести разъяснительную работу. Показать, например, ранения фронтовиков.

«Как назвать то, что было тогда? Побоище? Нет! Это война! И не Гудкову это переименовывать или давать какие-то названия, потому что это война, которая имела большие потери, и мы скорбим об этих потерях», — заключил он.

Напомним, что Гудков и его родственники, как удалось ранее выяснить ФАН, основали целую «подпольную империю». Они грубыми методами зарабатывают на налоговых махинациях, рэкете и крышевании жилищно-коммунальных компаний.

В ходе подписной кампании перед осенними выборами в Мосгордуму Гудков попался на фальсификации подписей избирателей. Он сформировал целую подпольную «фабрику», сотрудники которой впоследствии решили обратиться в полицию и рассказать о махинациях и творящемся беззаконии. В итоге он получил отказ в регистрации кандидатом из-за большого количества недействительных подписей.