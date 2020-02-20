Украинцы устроили стычки с полицией из-за прибытия эвакуированных из Китая

Киев, 20 февраля. Жители Полтавской области организовали протесты из-за прибытия в регион украинцев, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Граждане Украины перекрыли дороги и устроили стычки с полицией.

Напомним, 18 февраля Украина выслала самолет в Китай, чтобы вывезти из страны своих граждан. Позднее стало известно, что эвакуированных украинцев поместят на карантин в санатории, который находится в поселке городского типа Новые Санжары Полтавской области.

Как сообщает агентство УНИАН, местные автомобилисты заблокировали дороги, ведущие в поселок от трассы М-22 «Полтава». Стычки населения с полицией начались на въезде в Новые Санжары. На видео, опубликованном телеканалом РЕН ТВ, украинские правоохранители скручивают и уводят одного из протестующих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что эвакуированных из КНР украинцев поселят в домах политиков, которые подстрекают людей к блокированию дорог.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. Жертвами инфекции стали более двух тысяч человек, а общее число зараженных превысило 74 тысячи. Как пишет Deita.ru, в ближайшее время в КНР могут запустить в производство лекарство от коронавируса.

В России пока было зафиксировано только два случая инфекции. Оба заболевших являются гражданами Китая, они уже выздоровели, передает Infox.ru.

Граждан РФ успешно эвакуировали из провинции Хубэй на военных самолетах еще в начале февраля. Всех прибывших из КНР россиян поместили на двухнедельный карантин в санатории в Тюменской области. Карантин уже завершился, ни у кого из граждан коронавирус не выявили.