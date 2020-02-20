Стасишин объяснил рост цен на жилье «обелением» рынка

Москва, 20 февраля. Рост стоимости жилья связан не с переходом на проектное финансирование, а, в том числе, с «обелением» рынка. Такое мнение озвучил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На какой объем квадратных метров в данный момент у нас есть спрос? Если мы говорим, что ипотека сегодня вышла на показатели порядка 9%. () На 160 млн квадратных метров при таких ставках у нас спроса, мягко говоря, нет. Необходимо работать над доступностью жилья», — сказал замминистра в ходе проводимого в Госдума круглого стола, посвященного вопросам реформы долевого строительства.

Но доступность жилья не должна идти через снижение стоимости квадратного метра, уверен Стасишин. Инвестиционной себестоимости практически не осталось, а цена накрыта покупательской возможностью.

«К сожалению, мы констатируем небольшой, но рост стоимости квадратного метра. Не из-за перехода на проектное финансирование, потому что большое количество объектов у нас достраивается по старой схеме. А из-за рыночных условий, из-за стоимости металла, из-за стоимости () материалов, из-за, извините, белых зарплат, которые строителям начали платить», — пояснил Стасишин.

По его словам, сейчас идет жесткое банковское сопровождение, и отрасль обеляется.